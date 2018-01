Coreias vão participar juntas de cerimônia de abertura de Jogos de Inverno

As medidas exigem aprovação pelo Comitê Olímpico Internacional. O ministério sul-coreano diz que as duas Coreias vão consultar o COI neste fim de semana - Foto: Exame

A Coreia do Sul afirmou nesta quarta-feira que concordou com a vizinha do Norte em formar o primeiro time olímpico conjunto e disse que os atletas vão marchar juntos pela primeira vez em uma década durante os Jogos de Inverno de PyeongChang.

O Ministério da Unificação de Seul disse que as Coreias chegaram ao acordo nesta quarta-feira durante as negociações na aldeia fronteiriça de Panmunjom, onde foi criado um canal de comunicação entre os dois países.

De acordo com o órgão sul-coreano, os atletas das duas Coreias vão marchar juntos sob uma "bandeira da unificação" durante a cerimônia de abertura. Os países terão ainda uma única equipe de hóquei feminino no gelo.

As medidas exigem aprovação pelo Comitê Olímpico Internacional. O ministério sul-coreano diz que as duas Coreias vão consultar o COI neste fim de semana.

A reaproximação dos dois países ocorre meses depois de a temperatura crescer exponencialmente, devido aos testes nucleares feitos por Pyongyang. No campo bélico, no entanto, pouco foi feito para diminuir as tensões. Fonte: Associated Press.