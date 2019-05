Coreia e Mercosul concluem acordo até 2020, diz embaixador

O embaixador da República da Coreia no Brasil, Kim Chan-woo, disse nesta terça-feira (7), que as relações entre o seu país e o Mercosul estão passando por uma “sensação positiva” em direção à construção de um acordo comercial entre a nação asiática e os países do bloco sul-americano. “Acredito que as negociações para a construção desse acordo serão finalizadas com êxito em meados de 2020”, disse o embaixador.

Com a assinatura de um acordo entre as duas partes, o embaixador Kim Chan-woo disse acreditar que as relações comerciais entre o Brasil e a Coreia aumentarão “dramaticamente”, os investimentos coreanos em projetos brasileiros terão também grande elevação e, sobretudo, haverá um incremento significativo do fluxo de homens de negócios, turistas e membros da academia entre os dois países.

Segundo o embaixador, atualmente cerca de 40 mil coreanos visitam o Brasil todos os anos. Já o número de brasileiros que visita a Coreia anualmente é 20 mil.

Relações

Como parte dos eventos comemorativos dos 60 anos de relações com o Brasil, a República da Coreia ofereceu hoje (7), em parceria com o Senac, um cardápio com pratos típicos da cozinha coreana. O evento, que ocorrerá novamente amanhã (8), está sendo organizado no 10º andar do Anexo 4 da Câmara dos Deputados, em Brasília, em um restaurante-escola do Senac, destinado a difundir a culinária de outros países e estados brasileiros.

“Fico muito feliz em poder apresentar, por meio da gastronomia, uma parte da rica e variada cultura coreana em um momento tão oportuno como este, que reforça nossos laços de amizade”, disse Kim Chan-woo.