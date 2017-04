Coreia do Sul rebate Trump e diz que não pretende pagar por sistema Thaad

O governo da Coreia do Sul rejeitou a sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que deveria pagar US$ 1 bilhão pelo sistema de defesas antimísseis americano Thaad. Esse sistema está sendo construído no país para proteger os sul-coreanos das recentes ameaças da Coreia do Norte.

Autoridades americanas já informaram que o Thaad estará operando por completo "dentro de alguns dias". Trump disse que informou a Coreia do Sul que "seria apropriado" se o país pagasse. "É fenomenal, é o equipamento mais incrível que você já viu e os protege. Eu quero protegê-los e vamos protegê-los, mas eles devem pagar por isso e eles entendem isso".

No entanto, Seul afirmou que, sob o Acordo de Estado de Forças, que permite a presença militar dos EUA no país, a Coreia do Sul forneceria o local e a infraestrutura do Thaad, enquanto os EUA pagariam pela implementação e pela operação. "Não há mudança nesta posição básica", disse o Ministério da Defesa sul-coreano, em um comunicado.

