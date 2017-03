Coreia do Sul realiza nova prova de míssil, segundo EUA e Coreia do Norte

A Coreia do Norte realizou hoje (22) um novo ensaio de míssil, que explodiu após o seu lançamento, segundo as autoridades militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos (EUA). Não se conhecem as caracerísticas do míssil, informou a Agência Télam.

O ensaio foi realizado no início do dia, com um projétil, em uma área próxima ao aeroporto de Kalma, na cidade de Wonsan, explicou o ministro da Defesa da Coreia do Sul em um comunicado, acrescentando que o míssil "não foi disparado com normalidade". Seul continua analisando dados sobre o lançamento e o tipo de projétil utilizado.

Fontes do governo japonês afirmaram que o teste fracassado aconteceu às 7 horas locais (19h de ontem no Brasil) e que foram testados vários mísseis, segundo informou a agência EFE.

O Comando do Pacífico dos Estados Unidos afirmou, segundo a agência Yonhap, que o míssil disparado hoje "aparentemente explodiu a poucos segundos do lançamento" e que trabalha com seus aliados de Seul e Tóquio para elaborar uma análise mais detalhada do fato.

O novo ensaio acontece em plena escalada da tensão na película coreana, motivada pelo último teste armamentista do regime liderado por Kim Jon-un em 6 de março, quando foram lançados de um a quatro mísseis de médio alcance a águas japonesas.

Este último lançamento coincide com a primeira reunião entre o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, e o presidente chinês, Xi Jinping, no último domingo (19).

