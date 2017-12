Coreia do Sul investiga se navio do Panamá burlou sanções contra Coreia do Norte

A Coreia do Sul inspeciona um navio petroleiro com bandeira do Panamá suspeito de evadir sanções internacionais ao negociar com a Coreia do Norte.

Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul disse hoje que o KOTI, de 5.100 toneladas, estava detido no porto de Pyeongtaek-Dangjin, na costa oeste do país. Ela não especificou os motivos que levaram às suspeitas.

A revelação ocorre dias depois que a Coreia do Sul anunciou a detenção de um navio e seus tripulantes com bandeira de Hong Kong, por conta da transferência de produtos petrolíferos para uma embarcação norte-coreana em águas internacionais em outubro.

A proibição de comércio marítimo com a Coréia do Norte é uma das sanções aprovadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 11 de setembro. Fonte: Associated Press.