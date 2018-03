Coreia do Sul enviará assessor de segurança a Pyongyang

A Coreia do Sul disse que enviaria o seu principal assessor de segurança nacional a Pyongyang nesta semana, para discutir maneiras de facilitar o diálogo entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte quanto a armas nucleares.

Chung Eui-yong, chefe do Conselho Nacional de Segurança do Sul, e Suh Hoon, principal autoridade de inteligência de Seul, vai liderar uma delegação de dez membros para Pyongyang, para uma viagem de dois dias começando segunda-feira, relatou Yoon Young-chan, porta-voz para o escritório presidencial em Seul, neste domingo.

Imediatamente após a viagem a Pyongyang, os funcionários sul-coreanos viajarão para os EUA.

As duas Coreias realizaram uma série de negociações desde o início de janeiro, quando o líder norte-coreano Kim Jong Un sugeriu o envio de delegação norte-coreana para as Olimpíadas de Pyeongchang, na Coreia do Sul.