Coreia do Sul diz que míssil do Norte é séria ameaça à segurança internacional

A Coreia do Sul chamou de "séria ameaça" o teste de míssil balístico realizado pela Coreia do Norte, "o que mostra uma natureza irracional de um governo fanaticamente obcecado com o desenvolvimento de mísseis balísticos nucleares".

O ministério de Relações Exteriores da Coreia do Sul emitiu uma declaração em resposta ao que disse ser o primeiro lançamento de mísseis balísticos do Norte este ano. Ele condenou fortemente

o lançamento como uma violação "flagrante e óbvia" ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e uma "séria ameaça" para a segurança internacional.

O ministério disse que o Sul continuará trabalhando com aliados, incluindo os Estados Unidos, Japão e União Europeia para assegurar uma implementação de sanções contra o Norte e fazer com que o país "nunca possa sobreviver" sem descartar todas as suas armas nucleares e mísseis.

O presidente em exercício da Coreia do Sul e primeiro-ministro do país, Hwang Kyo-a, disse que seu país vai responder para punir a Coreia do Norte pelo lançamento do míssil deste domingo. Fonte: Associated Press

