Coreia do Sul confirma eleições em 9 de maio e intima ex-presidente a depor

Promotores da Coreia do Sul informaram nesta quarta-feira que uma eleição será realizado no dia 9 de maio para escolher o sucessor da ex-presidente Park Geun-hye, que sofreu um impeachment na semana passada devido a um escândalo de corrupção envolvendo tráfico de influência. Além disso, eles disseram ainda que Park será intimada a comparecer a um depoimento na próxima terça-feira.

Park perdeu sua imunidade presidencial de acusação após a Corte Constitucional decidir na sexta-feira terminar formalmente o seu domínio sobre as acusações de que ela era conivente com sua amiga Choi Soon-sil na extorsão de dinheiro de empresas, além de Choi atuar dentro do governo.

Os promotores disseram ao advogado de Park que eles vão chamá-la na próxima terça-feira como suspeita no escândalo. O advogado de Park disse que ela irá se submeter fielmente aos questionamentos.

Dezenas de figuras do alto escalão, incluindo Choi, e algumas autoridades do governo de Park, assim como o herdeiro da Samsung Lee Jae-yong já foram indiciados no escândalo.

Park também poderá enfrentar acusações de extorsão, suborno e outras acusações criminais. Ela tem negado qualquer irregularidade legal. Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários