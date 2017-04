Coreia do Sul condena declarações de vice-ministro da Coreia do Norte

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul criticou nesta sexta-feira as declarações feitas pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Han Song Ryol, que disse em entrevista à Associated Press que o regime Pyongyang é capaz de realizar outro teste nuclear a qualquer momento e que estaria pronto para "ir para a guerra" caso os Estados Unidos o provoquem.

A chancelaria sul-coreana disse que as declarações do vice-ministro revelam "as verdadeiras cores do governo da Coreia do Norte, que é belicoso e desrespeita regulações". Seul afirma que a Coreia do Norte enfrentará uma dura punição caso realize uma provocação significativa, como outro teste nuclear ou um lançamento de míssil balístico intercontinental.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul discute a tensão com o vizinho com outras nações, inclusive a China, principal aliado da Coreia do Norte. O governo de Seul avalia formas de responder caso Pyongyang vá adiante em suas ameaças. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários