Coreia do Norte vai rejeitar resultado de autópsia da Malásia em irmão de Kim

O embaixador da Coreia do Norte na Malásia, Kang Chol, afirmou nesta sexta-feira que o seu país vai rejeitar "categoricamente" os resultados de uma autópsia conduzida sobre o corpo do meio irmão do líder Kim Jong Il na Malásia, afirmando que o país agiu "unilateralmente" e que impediu representantes norte-coreanos de participar do exame.

O embaixador afirmou que a autópsia sobre Kim Jong Nam fere "leis internacionais elementares e leis consulares".

As declarações, que ameaçam criar um crise diplomática entre os dois países, acontecem em meio a especulações de que Nam foi morto a pedido de seu meio irmão. Fonte: Associated Press.

