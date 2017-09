Coreia do Norte: Trump declarou guerra e temos direito de tomar contramedidas

O ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, disse a repórteres em Nova York que o comentário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas redes sociais de que o líder norte-coreano Kim Jong Un "não ficará por aí por muito tempo" foi uma declaração de guerra contra seu país.

Segundo ele, a "declaração de guerra" dá à Coreia do Norte "todo o direito", com base na Carta das Nações Unidas, a tomar contramedidas "incluindo o direito de derrubar aviões bombardeiros dos Estados Unidos, mesmo que ainda não estejam dentro do espaço aéreo do nosso país".

Ri Yong Ho se referiu a um tuíte de Trump publicado no sábado, no qual o presidente americano dizia: "Acabei de ouvir o ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte falar na ONU. Se ele ecoa os pensamentos do Pequeno Homem Foguete Kim, eles não estarão por aí por muito tempo".

De acordo com Ri Yong Ho, "a questão de quem não estará por aí por muito tempo será então respondida." Fonte: Associated Press

