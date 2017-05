Coreia do Norte sinaliza disposição em iniciar negociações com EUA

Um alto diplomata norte-coreano afirmou que Pyongyang estaria disposto a encontrar com representantes do governo Trump para iniciar negociações, "se as condições forem estabelecidas". Choi Sun-hee, principal diplomata norte-coreana a lidar com as relações com os EUA, falou brevemente a jornalistas em Pequim neste sábado, a caminho de Pyongyang. Ela passou pela China ao voltar de uma viagem à Noruega, onde liderou uma delegação que realizou uma reunião informal com ex-autoridades e estudiosos norte-americanos.

Choi não deu detalhes sobre quais seriam as condições de seu país, mas seus comentários levantam a possibilidade de a Coreia do Norte e os EUA retomarem um diálogo pela primeira vez desde 2008, quando negociações envolvendo seis países sobre o programa de armas nucleares de Pyongyang desmoronou.

O presidente dos EUA Donald Trump abriu as portas para conversas este mês, dizendo que ele ficaria "honrado" em encontrar o líder norte-coreano Kim Jong Un.

As tensões aumentaram entre os dois países nos últimos meses, depois que o governo Trump declarou que manteria "todas as opções na mesa" para deter o programa de armas nucleares norte-coreano, incluindo um ataque militar. A coreia do Norte respondeu prometendo retaliar com um contra-ataque nuclear.

Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários