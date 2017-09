Coreia do Norte realiza teste com bomba nuclear em míssil de longo alcance

O governo da Coreia do Norte confirmou na tarde de domingo (horário local) que realizou com sucesso o teste de uma bomba de hidrogênio mais avançada, carregada em um míssil de longo alcance. A informação foi transmitida por uma emissora estatal, que disse ainda que o teste foi ordenado pelo líder do país, Kim Jong Un.

O anúncio foi feito horas depois de autoridades da Coreia do Sul e do Japão terem detectado atividade sísmica incomum na base de testes nucleares da Coreia do Norte. Mais tarde, o serviço de geologia dos Estados Unidos confirmou tremor de magnitude 6,3 sentido no país asiático após o teste.

Este foi o sexto teste nuclear realizado pelo governo norte-coreano. De acordo com a agência de meteorologia da Coreia do Sul, a explosão provocada foi de cinco a seis vezes mais forte que a do quinto teste, realizado em setembro do ano passado.

O governo norte-coreano já havia anunciado horas antes que tinha conseguido fabricar uma bomba de hidrogênio "mais avançada" e montá-la na ponta de um míssil de longo alcance. Em reportagem da mídia estatal, Kim se vangloriava de que todos os componentes de sua arma termonuclear seriam produzidos internamente, isolando o programa de armas nucleares de sanções e "permitindo ao país produzir armas nucleares poderosas, tanto quanto quiser". Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários