Coreia do Norte obteve motores de mísseis em mercado negro, diz relatório

O rápido avanço do programa de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte levantou dúvidas sobre como o regime do país obteve motores de foguete soviéticos de forma ilícita da Ucrânia e da Rússia.

Os motores de foguete com propulsão líquida que a Coreia do Norte vem usando em testes recentes lembram o soviético RD-250 e provavelmente foram adquiridos através de canais ilícitos originários da Ucrânia e da Rússia, aonde foram projetos, segundo um relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos.

"A fonte real, para mim, ainda é uma questão em aberto", disse Michael Elleman, especialista em fabricação de mísseis e autor do relatório. Segundo ele, é improvável que os governos da Ucrânia e da Rússia tenham qualquer conhecimento sobre a venda de um motor de foguete para a Coreia do Norte e reiterou que o regime de Kim Jong Un conseguiu de alguma maneira os motores de forma ilegal. Fonte: Dow Jones Newswires.

