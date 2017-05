Coreia do Norte: míssil voou 700km e não parece ser intercontinental

O míssil disparado pela Coreia do Norte voou cerca de 435 milhas, aproximadamente 700 quilômetros, e não parece ser intercontinental, informou o porta-voz do Comando do Pacífico dos EUA no Havaí, major Rob Shuford.

Militares dos EUA e Coreia do Sul informaram que trabalham para saber mais detalhes do míssil, que caiu no mar entre a Coreia e o Japão.

O disparo ocorreu por volta das 5h da manhã de domingo, no horário local, de Kusong, próximo da fronteira com a China. Outro lançamento a partir de Kusong aconteceu em fevereiro, durante a reunião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários