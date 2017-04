Coreia do Norte lança projétil em águas próximas à costa da Península Coreana

A Coreia do Norte lançou um projétil perto da costa leste da Península Coreana na manhã desta quarta-feira (hora local), informou a Coreia do Sul. O episódio ocorre no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para sua primeira reunião com o presidente da China, Xi Jinping, na quinta-feira e na sexta-feira.

O lançamento de um projétil não identificado foi confirmado pelo comando militar sul-coreano e ocorreu em Sinpo, cidade na costa leste onde a Coreia do Norte tem uma plataforma de lançamento. No ano passado, Pyongyang disse que lançou dessa região um míssil balístico disparado por um submarino.

Um porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Sul disse que ainda não era possível confirmar se o projétil era um míssil balístico, nem quantos tinham sido disparados ou o modelo. O porta-voz disse que Seul analisa o lançamento. Fonte: Dow Jones Newswires.

