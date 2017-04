Coreia do Norte lança ao mar míssil balístico de médio alcance

A Coreia do Norte lançou nessa quarta-feira (5),do litoral oriental, um míssil balístico que percorreu cerca de 60 quilômetros em direção ao Mar do Leste (Mar do Japão), segundo confirmou à Agência EFE um porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano.

O regime norte-coreano disparou o que parece ser um Pukguksong 2 (Estrela Polar 2, em coreano) de Sinpo, na província de Hamgyong do Sul, às 6h42 (horário de Seul, 18h42 de terça-feira em Brasília), como confirmaram os exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos.

O míssil alcançou altura máxima aproximada de 189 quilômetros (km), segundo Seúl.

O lançamento foi feito em terra, descartando a possibilidade de que tivesse sido disparado a partir de um submarino, como habitualmente o regime de Pyongyang faz na região de Sinpo, onde fica seu principal centro de desenvolvimento para esse tipo de projétil.

O Exército norte-coreano testou pela primeira vez o Pukguksong 2, também denominado KN-15, no último dia 12 de fevereiro, considerado um teste bem-sucedido, no qual o projétil conseguiu percorrer cerca de 500 km.

O alcance desse míssil, que é lançado de uma plataforma móvel, é estimado entre os 1.000 e 3 mil quilômetros (km).

O lançamento aconteceu no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe na Flórida o presidente da China, Xi Jingping, em um encontro que terá a Coreia do Norte como tema principal.

Trump pediu à China, aliado mais próximo de Pyongyang, que exerça maior pressão sobre o regime de Kim Jong-un, para que abandone o desenvolvimento de mísseis balísticos e armas nucleares.

O governo norte-coreano lançou, em 6 de março, quatro projéteis balísticos de médio alcance, três dos quais caíram em águas da Zona Econômica Especial do Japão (EEZ), a apenas 200 km da costa do arquipélago, e há duas semanas realizou outro teste com mísseis que aparentemente fracassou.

