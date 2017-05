Coreia do Norte faz novo teste de míssil, segundo a Coreia do Sul

A Coreia do Sul informa que a Coreia do Norte lançou um projétil, que acredita ser um míssil, segundo informações da agência de notícias Yonhap.

Esse foi o mais recente de uma série de testes que Pyongyang tem feito. A administração de Donald Trump tem chamado os testes de inaceitáveis, variando entre ameaças de uma ofensiva militar e conversa.

O lançamento de agora também ocorre quando as tropas dos Estados Unidos, Japão e duas nações europeias se reúnem para treinos em ilhas remotas do Pacífico, um mensagem para a Coreia do Norte. Fonte: Dow Jones Newswire.

