Coreia do Norte faz novo lançamento de míssil

A Coreia do Norte lançou um míssil ainda não identificado, de acordo com autoridades sul-coreanas e americanas. A primeira a noticiar o lançamento foi a agência de notícias Yonhap. O projétil foi lançado na direção leste e o Exército sul-coreano está analisando os detalhes junto com as forças americanas.

A Guarda Costeira do Japão afirmou que o míssil caiu no mar próximo ao país e o país asiático disse, ainda, que o projétil de Pyongyang poderia atingir a Zona Econômica Exclusiva japonesa. Segundo autoridades sul-coreanas, o míssil caiu entre o Japão e a Coreia do Sul.

Na segunda-feira, a rede TV japonesa TBS afirmou que o governo do Japão já estava se preparando para a possibilidade de um míssil ser lançado nos próximos dias pelo regime de Kim Jong-un. O último projétil lançado pela Coreia do Norte foi em 15 de setembro, que sobrevoou o território japonês antes de cair no Oceano Pacífico.

Nesta terça-feira, o ministro da Unificação sul-coreano, Cho Myoung-gyon, disse que Pyongyang pode anunciar a conclusão de seus programas de armas nucleares no próximo ano, já que OA norte-coreanos trabalharam no arsenal nuclear em um ritmo mais acelerado.