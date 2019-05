Coreia do Norte faz novo disparo de projétil

A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou hoje (9) que, segundo membros do Estado Maior das Forças Armadas do país, a Coreia do Norte teria disparado um projétil não identificado.

Detalhes sobre o projétil, como sua trajetória ou se foi lançado mais de um, ainda não são conhecidos.

Uma autoridade de alto escalão do Ministério da Defesa do Japão disse que projéteis aparentemente disparados pela Coreia do Norte não parecem ter alcançado o território japonês ou a sua zona econômica exclusiva.

Informou, ainda, que o ministério está coletando informações.