Coreia do Norte faz lançamento de "projétil não identificado" em sua costa leste

A Coreia do Norte lançou um projétil não identificado no mar em sua costa leste, em um aparente protesto contra os exercícios militares conjuntos em andamento entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, informou a agência de notícias Yonhap, da Coreia do Sul.

O projétil foi lançado de uma área perto de uma base de mísseis às 7h36 da manhã (hora local) de segunda-feira e voou pelo país antes de cair nas águas de sua costa leste,segundo os Chefes de Estado Mario de Seul, em mensagem de texto.

O projétil pode ser um míssil balístico intercontinental capaz de atingir os Estados Unidos, segundo uma autoridade do ministério de Defesa da Coreia do Sul.

