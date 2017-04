Coreia do Norte falha em lançar míssil em sua coste leste, diz Coreia do Sul

A Coreia do Norte tentou lançar um míssil em sua costa leste, mas falhou, disseram forças da Coreia do Sul. A tentativa de lançamento ocorreu na área de Sinpo, depois de um grande desfile militar ocorrido em Pyongyang neste sábado.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul disse em uma declaração: "A Coreia do Norte tentou testar um tipo não identificado de míssil da área de Sinpo, na província de Hamkyong, nesta manhã, mas suspeitamos que o lançamento fracassou".

Na manhã de sábado, a Coreia do Norte advertiu os EUA para que cessassem sua "histeria militar" ou enfrentassem retaliação. O Estado recluso disse que estava preparado para responder a quaisquer ataques com "ataques nucleares do nosso próprio estilo".

O líder supremo norte-coreano, Kim Jong-un, liderou neste sábado um desfile militar que marcou o "Dia do Sol", o 105º aniversário do fundador do estado, Kim Il-Sung. Soldados e bandas marchantes encheram a praça, ao lado do rio Taedonggang que flui através de Pyongyang.

Tanques, sistemas de lançamento de foguetes múltiplos e outras armas seguiram, enquanto os aviões monomotores voaram em uma sobrecarga de 105 camadas. A China, única aliada importante de Pyongyang, advertiu que as tensões devem ser impedidas de atingir um "estágio irreversível e incontrolável". Fonte: Dow Jones Newswires.

