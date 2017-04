Coreia do Norte exibe novo míssel de longo alcance em desfile militar

A Coreia do Norte exibiu possível novo míssel de longo alcance em desfile militar neste sábado, realizado em comemoração ao 105º aniversário do nascimento do fundador Kim Il Sung. O evento ocorreu no centro da capital Pyongyang e foi comandado por Kim Jong-un.

A exibição do armamento, que incluiu ainda dois lançadores de mísseis nunca vistos antes, desperta preocupações sobre como o programa de Pyongyang avançou nos últimos anos.

Especialistas em mísseis disseram que, se confirmado o novo armamento, aumentaram as possibilidades de Pyongyang iniciar um ataque nuclear contra o continente norte-americano, conforme indicado Kim Jong Un em janeiro deste ano.

Imagens de satélite também sugeriram que a Coreia do Norte pode estar preparando o sexto teste nuclear em Punggye-ri.

No domingo, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, chega a Seul para uma visita de três dias na Coreia do Sul. Pence passará ainda pelo Japão, Indonésia e Austrália. A passagem do vice-presidente norte-americano por Seul incluirá uma reunião com o presidente, no qual a expectativa é de conversas sobre as tensões com a Coreia do Norte.

Veja Também

Comentários