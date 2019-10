Coreia do Norte está pessimista em negociação com os EUA sobre programa nuclear

A Coreia do Norte afirmou neste domingo, dia 7, não acreditar que os Estados Unidos possam apresentar planos alternativos para retomar, dentro de duas semanas, conversas nucleares paralisadas no sábado, após negociações fracassarem na Suécia.

O Departamento de Estado americano afirmou ter aceito o convite da Suécia para retornar a mais conversas em duas semanas. Os norte-coreanos disseram que os EUA estão mais preocupados com sua política interna e esperarão só até o fim do ano por uma mudança de posição americana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.