Coreia do Norte está disposta a dialogar com EUA, mas rejeita pré-condições

Os Estados Unidos aplicaram uma série de sanções no que dizem ser uma "campanha de pressão máxima" para forçar o desarmamento da Coreia do Norte - Foto: Carlos Mackalaster

A Coreia do Norte reiterou que está disposta a dialogar com os Estados Unidos, mas reafirmou que não aceitará a pré-condição de Washington de demonstrar previamente sua disposição à desnuclearização. As declarações são de um porta-voz do ministério norte-coreano das Relações Exteriores e foram feitas à agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

A administração de Donald Trump tem defendido que a Coreia do Norte precisa mostrar um real comprometimento em encerrar seus programas nuclear e de mísseis antes que aconteça qualquer tipo de conversa. Os Estados Unidos aplicaram uma série de sanções no que dizem ser uma "campanha de pressão máxima" para forçar o desarmamento da Coreia do Norte.

"No histórico de décadas das conversas entre a DPRK (República Popular Democrática da Coreia, na sigla em inglês) e os Estados Unidos, não houve nenhum caso no qual tenhamos estabelecido pré-condições com os Estados Unidos, e esse será o caso para o futuro também", disse o porta-voz. Ainda de acordo com ele, a atitude norte-americana leva a crer que o país não está interessado em retomar os diálogos. Fonte: Associated Press.