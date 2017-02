Coreia do Norte diz ter testado míssil de médio-longo alcance com sucesso

A Coreia do Norte lançou com sucesso um míssil balístico superfície-superfície médio-longo alcance neste domingo, 12, de acordo com a agência de notícias oficial do país.

O míssil foi guiado pessoalmente pelo autodenominado líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong Un.

O teste balístico ocorreu durante a visita do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, aos Estados Unidos.

O regime norte-coreano informou que o míssil testado é uma versão modificada de um artefato lançado em agosto a partir de um submarino.

No comunicado da imprensa oficial, Kim Jong Un afirmou que o míssil pode ser equipado com "uma ogiva nuclear" e que o programa de desenvolvimento de foguetes do país "se desenvolveu rapidamente".

