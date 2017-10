Coreia do Norte diz que Trump deu 'pontapé inicial' para guerra

O ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "deu o pontapé inicial" para uma guerra contra Pyongyang e disse que, com isso, o regime de Kim Jong-un irá "saudar os EUA com fogo".

Em entrevista à agência russa Tass, Ri comentou que Kim Jong-un emitiu um aviso severo para Trump ao afirmar que os EUA devem agir com sensatez "e parar de nos incomodar se não quiserem ser desonrados diante dos olhos do mundo". Para o ministro norte-coreano, "agora é a vez dos EUA pagarem e todos os nossos militares e o nosso povo exigem insistentemente que a situação seja resolvida".

Ainda de acordo com Ri, a Coreia do Norte quase alcançou equilíbrio de força com os EUA. "Nossas armas nucleares nunca serão uma questão de negociações, exceto se a política de pressão dos EUA sobre a Coreia do Norte for desarraigada de uma vez por todas", disse o ministro à Tass.

