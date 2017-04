Coreia do Norte diz que movimento militar dos EUA é 'ultrajante'

A Coreia do Norte prometeu agir duramente a qualquer movimento militar que possa seguir a decisão da marinha americana de enviar um porta-aviões e soldados para águas próximas à península coreana.

O comunicado de Pyongyang vem em um momento de escalada de tensões na península por causa dos movimentos militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, além dos recentes testes de mísseis balísticos pelos norte-coreanos.

"Vamos considerar os EUA responsáveis pelas consequências catastrófica que serão causadas por suas ações ultrajantes", disse um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, de acordo com a mídia local. Fonte: Associated Press.

