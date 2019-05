Coreia do Norte dispara projétil em teste, dias após lançamento de míssil

A Coreia do Norte lançou um projétil que parece ter sido disparado de uma base de mísseis no oeste do país, de acordo com o Ministério da Defesa sul-coreano. Trata-se do segundo teste de armas de Pyongyang em menos de uma semana.

Não está claro quantos projéteis foram lançados nem a natureza da arma. Um projétil sobrevoou a costa leste norte-coreana por volta das 16h40 (hora local) desta quinta-feira, segundo um porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano.

No sábado, houve o lançamento de vários projéteis, incluindo um míssil de curto alcance, de acordo com os Estados Unidos. O lançamento do fim de semana foi comandado pessoalmente pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Fonte: Dow Jones Newswires.