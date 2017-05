Coreia do Norte continua a ser ameaça, diz porta-voz da Casa Branca

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, foi questionado nesta segunda-feira sobre o mais recente teste de míssil da Coreia do Norte, realizado neste fim de semana. "Não há dúvida de que a Coreia do Norte continua a ser uma ameaça", afirmou Spicer. Segundo ele, o governo do presidente Donald Trump continua a esperar que a China colabore para lidar com o regime de Pyongyang.

Spicer foi também perguntado sobre a iniciativa de reforma tributária defendida por Trump, com menos impostos para empresas sob o argumento de que isso gerará mais crescimento econômico. O porta-voz disse apenas que o governo continua a manter diálogos sobre o assunto, que está agora nas mãos do Congresso, mas sem dar detalhes sobre quando a iniciativa poderia vir a ser aprovada.

