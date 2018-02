Coreia do Norte considera novas sanções americanas 'um ato de guerra'

Ao mesmo tempo em que concordou em iniciar um diálogo com os Estados Unidos, a Coreia do Norte publicou uma nota neste domingo na qual diz considerar as novas sanções impostas por Washington sobre o regime de Kim Jong-un "um ato de guerra".

Em comunicado publicado pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, o Ministério das Relações Exteriores disse que os EUA estão tentando trazer "outra nuvem negra de confronto e guerra sobre a Península da Coreia ao anunciar enormes sanções".

Na última sexta-feira (23), o Departamento do Tesouro americano anunciou novas punições contra a Coreia do Norte que afetam 27 entidades e 28 embarcações, sob a premissa de prejudicar as exportações e isolar ainda mais o país.

Mais cedo, o responsável pelas relações intercoreanas do Partido Trabalhista da Coreia do Norte, o general Kim Yong-chol, disse que o regime estaria disposto a dialogar com os EUA. A sinalização acontece em meio aos Jogos Olímpicos de Inverno sediados na cidade sul-coreana PyeonChang, que tiveram a participação da Coreia do Norte de última hora. O evento terminou neste domingo e contou com a presença da filha mais velha do presidente americano, Donald Trump, e do general Kim Yong-chol.

"Se os EUA ignorarem nossos sinceros esforços de melhorar as relações intercoreanas (...) e insistirem em nos provocar, teremos uma mão firme e lidaremos com isso da nossa própria maneira de reação", aponta a nota. "Se as tensões na Península da Coreia ficarem à beira da guerra graças às ações inconsequentes nos EUA, todas as consequências catastróficas resultantes disso serão

atribuídas aos EUA". (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)