Coreia do Norte confirma lançamento de míssil com capacidade para atingir os EUA

A Coreia do Norte informou nesta quarta-feira, 29, ter lançado com sucesso um míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear e alcance para atingir todo o território dos Estados Unidos.

A TV estatal do país afirmou ainda que o míssil é "significativamente mais" poderoso do que o testado em setembro. Segundo a emissora, o armamento foi batizado como Hwasong 15.

O lançamento ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira e já havia sido detectado pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos. O artefato caiu no litoral do Japão.