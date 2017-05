Coreia do Norte confirma lançamento "bem sucedido" de míssil balístico

A Coreia do Norte confirmou o lançamento "bem sucedido" de um míssil balístico de médio alcance neste domingo, segundo a imprensa estatal de Pyongyang.

Segundo a agência NK News, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o teste pessoalmente.

"O líder supremo emitiu uma ordem para lançar o míssil no posto de observação", disse a agência. "Juntamente de oficiais, ele analisou os resultados do lançamento do teste e expressou sua grande satisfação sobre eles, afirmando que foram perfeitos", diz a nota.

Segundo o líder, o teste mostrou que o míssil está pronto para ser deslocado para ações militares e para ser produzido em massa.

