Coreia do Norte confirma detenção de cidadão norte-americano

A Coreia do Norte confirmou nesta quarta-feira que deteve um cidadão norte-americano, acusando-o de atos de hostilidade contra o país.

Kim Sang Dok, um instrutor de contabilidade na Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang, foi "interceptado" no aeroporto em 22 de abril, de acordo com a mídia estatal local. Ele teria sido detido enquanto as autoridades conduziam uma investigação sobre seus supostos crimes.

Kim é agora o terceiro norte-americano detido pelo regime do país, juntamente com Otto Warmbier, que cumpre uma pena de 15 anos e trabalho forçado por atos contra o Estado, e Kim Dong Chul, que foi condenado a dez anos por atos de espionagem.

Analistas afirmam que a Coreia do Norte utiliza a prisão de estrangeiros para obter concessões de seus países. A prisão do terceiro norte-americano acontece em meio a uma nova onda de tensão entre Washington e Pyongyang.

Segundo um funcionário da Universidade, Kim, de 58 anos, foi detido enquanto tentava deixar o país com sua esposa em direção à China. Ele foi informado de que a prisão não tinha ligações com o trabalho de Kim na Universidade. Fonte: Associated Press.

