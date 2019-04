Coreia do Norte anuncia teste de novo tipo de arma guiada tática

A Coreia do Norte testou um "novo tipo de arma tática", informou a imprensa estatal nesta quinta-feira, uma ação que poderia ser uma tentativa de registrar o desagrado com o impasse nas negociações nucleares com os Estados Unidos. O líder do país, Kim Jong Un, observou o disparo da Academia de Ciência da Defesa de armas não especificadas nesta quarta-feira, segundo a estatal Agência de Notícias Central Coreana (KCNA).

Após uma cúpula de desarmamento nuclear fracassada neste ano entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os dois lados teriam tido pouco contato. Há temores entre analistas de que Pyongyang possa reforçar os testes de armas e outras ações vistas como provocadoras. A Associated Press não consegue ainda verificar de modo independente e imediato a alegação do teste de arma norte-coreano.

A recente atividade, porém, aparentemente não é um teste de míssil balístico, que poderia ameaçar as conversas diplomáticas. A Casa Branca disse que sabia sobre o relato, mas não tinha comentário a fazer. Os EUA afirmam que não haverá alívio nas sanções contra o país asiático até que ele se comprometa com controles verificáveis de suas instalações nucleares, suas armas e seus mísseis. Kim, por sua vez, não tem dado sinais de que deseja desistir de um arsenal que ele vê como uma de suas maiores garantias de sobrevivência. Fonte: Associated Press.