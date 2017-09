Coreia do Norte ameaça testar bomba nuclear de hidrogênio no Pacífico

O ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, disse hoje (22) que o país poderia testar uma bomba nuclear de hidrogênio no Oceano Pacífico, ação que faz parte da resposta de "alto nível" prometida pelo presidente Kim Jong-un às ameaças dos Estados Unidos.

"Poderá ser a mais poderosa detonação de uma bomba H no Pacífico", disse o chanceler à imprensa da Coreia do Sul num hotel em Nova York, onde participa da Assembleia-Geral da ONU.

As declarações foram dadas em uma resposta sobre a mensagem do líder norte-coreano publicadas pouco antes. Kim Jong-un afirmou em comunicado divulgado pela agência de notícias estatal KCNA que Trump pagará muito caro por seu "excêntrico" discurso na ONU, no qual ameaçou "destruir totalmente" a Coreia do Norte.

O chefe da diplomacia norte-coreana acrescentou que, de qualquer modo, as medidas precisam ser ordenadas por Kim Jong-un, segundo as declarações divulgadas pela agência sul-coreana Yonhap.

No comunicado divulgado pela KCNA mais cedo, o líder disse que Trump insultou a Coreia do Norte e que teria uma resposta à altura. Além disso, Kim Jong-un chamou o presidente americano de "senil" e afirmou que o republicano é "mentalmente perturbado"

Em discurso na Assembleia-Geral da ONU na última terça-feira, Trump alertou que, se os Estados Unidos forem forçados a se defenderem ou a um de se seus aliados, não restará opção a não ser "destruir totalmente a Coreia do Norte".

