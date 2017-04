Coreia do Norte alerta para ataque nuclear contra EUA em caso de provocação

A Coreia do Norte alertou para um ataque nuclear contra os EUA diante de qualquer sinal ou provocação de um ataque americano em meio a aproximação de um grupo da Marinha dos EUA, liderado por um porta-aviões, à península coreana, de acordo com a mídia estatal do país.

A tensão aumentou acentuadamente na península coreana com a conversa sobre a ação militar dos Estados Unidos ganhando força depois de seus ataques na semana passada contra a Síria e em meio a preocupações de que a Coreia do Norte poderá conduzir em breve um sexto teste nuclear.

O jornal oficial Rodong Sinmun da Coreia do Norte disse que o país estava preparado para responder a qualquer agressão dos Estados Unidos.

