Profissionais de destaque para o desenvolvimento de MS são destaque hoje em evento do Conselho de Economia

Hoje o Conselho promove a entrega de Comendas para profissionais que têm destaque no cenário sul-mato-grossense pela atuação em prol do desenvolvimento econômico e também pela valorização profissional. A Comenda Adam Smith será entregue para o economista Ricardo Senna. O economista Cid Isidoro Demarco Martins, falecido em novembro do ano passado, também receberá a Comenda em homenagem póstuma. O presidente do Sistema Fecomércio MS e do Conselho Deliberativo do Sebrae, Edison Araújo, receberá a Comenda Guaycurus de Economia. Também serão homenageados o Docente do Ano e o Jovem Economista.

O evento será realizado a partir das 20 horas no salão de eventos do Asilo São João Bosco, em Campo Grande, instituição que foi apadrinhada pelo CORECON há dois anos. A parceria permitiu sustentabilidade financeira à entidade, proporcionando mais autonomia e independência econômica à instituição. “Acreditamos que o papel do Conselho é valorizar a profissão e promover o desenvolvimento econômico. Mas é preciso ampliar a ação social e levar o trabalho para as instituições que realmente fazem a diferença para a sociedade. É a parte da responsabilidade social que toda organização, privada ou pública, deve abraçar”, afirma Thales. “Uma sociedade mais justa e igualitária precisa de ações firmes”.





O presidente do CORECON/MS, Thales de Souza Campos



A Comenda Guaycurus de Economia



A Comenda Adam Smith





O presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Ferreira de Araújo



Secretário-adjunto de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Senna

