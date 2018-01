Corecon-MS elege nova Presidência para a gestão 2018

Presidente (à direita) e vice-presidente - Divulgação

O Plenário do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul elegeu, por unanimidade, o economista Jorge Tadeu de Barros Veneza como Presidente para a gestão 2018. O cargo de Vice-presidente será ocupado pelo Economista Thales de Souza Campos. A votação foi realizada na 430º Sessão Plenária do CORECON-MS, na terça-feira (09/01/2018).

Jorge Tadeu de Barros Veneza possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Católica Dom Bosco (1994). Atualmente é Gerente no SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Campo Grande. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia e Desenvolvimento Territorial. Pós-graduado em Gestão Empresarial UNIDERP/UFRS, com curso de especialização em Formação de Consultores FGV/EPGE/AGRICON Consultoria, Especialização em Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável/DLIS PUC VIRTUAL MINAS, MBA em Planejamento Estratégico de Marketing FGV/IAEE, Pós-graduado em Políticas Públicas UNICAMP.

A sessão foi presidida pelo conselheiro de registro mais antigo, o economista Juan Carlos Antonelli Vidal. Durante a sessão, tomaram posse os novos Conselheiros Efetivos Paulo Salvatore Ponzini, Hudson Garcia da Silva e Raul Assef Castelão e os novos Conselheiros Suplentes Andreia Cambiaghi Saragoça, Cleiton Ferreira Lopes e Regiane Dedé de Oliveira.

Confira a composição do Plenário do CORECON-MS para a gestão 2018:

Jorge Tadeu de Barros Veneza (Presidente)

Thales de Souza Campos (Vice-presidente)

Juan Carlos Antonelli Vidal (Conselheiro Efetivo)

Paulo Salvatore Ponzini (Conselheiro Efetivo)

Volmir Meneguzzo (Conselheiro Efetivo)

Ronan Xavier Machado (Conselheiro Efetivo)

Hudson Garcia da Silva (Conselheiro Efetivo)

Raul Assef Castelão (Conselheiro Efetivo)

Diogo Costa da Silva (Conselheiro Efetivo)

Ademar Angelo de Carvalho (Conselheiro Suplente)

Adriana Conceição Farias Mascarenhas (Conselheira Suplente)

Enrique Duarte Romero (Conselheiro Suplente)

Regina Pazebão Marson (Conselheira Suplente)

Andreia Cambiaghi Saragoça (Conselheira Suplente)

Cleiton Ferreira Lopes (Conselheiro Suplente)

Fábio Henrique Paniagua Mendieta (Conselheiro Suplente)

Regiane Dedé de Oliveira (Conselheira Suplente)