CORECON encerra Semana de Economia de MS com entrega de prêmios

Uma noite destinada ao reconhecimento daqueles que atuam em prol do desenvolvimento econômico e também pela valorização profissional. Assim foi o último dia das comemorações em homenagem a Semana de Economia 2017, promovida pelo CORECON MS que concedeu, na última sexta-feira (11), as duas mais altas honrarias da categoria para personalidades de destaque em Mato Grosso do Sul.

A Comenda Adam Smith foi entregue para o economista Ricardo Senna. Formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), atualmente é secretário-adjunto de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Foi presidente do CORECON-MS nos anos de 2005, 2006 e 2013, e conselheiro do Conselho Federal de Economia. Tem atuado nas áreas de planejamento, gestão estratégica, desenvolvimento regional e territorial e políticas públicas de educação. "Receber essa homenagem coroa a trajetória de um trabalho ao qual me dedico com muita realização pessoal e com a certeza de ter escolhido a profissão certa."

Em momento de profunda emoção, o economista Cid Isidoro Demarco Martins, falecido em novembro do ano passado, também foi homenageado com a Comenda Adam Smith. A esposa e também economista Gabriela Isla Villar Martins foi quem recebeu o troféu.

O presidente do Sistema Fecomércio MS e do Conselho Deliberativo do Sebrae, Edison Araújo foi homenageado com a Comenda Guaycurus de Economia. Nascido em Araçatuba (SP) e radicado em Mato Grosso do Sul desde a década de 70, Edison Araújo é um empresário ligado ao comércio. É presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de MS (Fecomércio-MS), do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS e do Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande. Também ocupa a cadeira de diretor na Confederação Nacional do Comércio (CNC). "Sinto-me muito lisonjeado com a homenagem, que representa a constatação de um trabalho não apenas pessoal, mas de todo grupo", afirma. "Recebo essa comenda, como um reconhecimento ao trabalho desenvolvido à frente do setor do comércio, nos últimos 40 anos, aqui no Estado."

Também foram homenageados o Docente do Ano de cada uma das três instituições de ensino que ofertam o curso de Economia em MS e o Jovem Economista, que também destaca a atuação de acadêmicos dessas universidades. As homenagens fazem alusão a celebração ao Dia do Economista, comemorado no domingo, dia 13.

O evento foi realizado no salão de eventos do Asilo São João Bosco, em Campo Grande, instituição que foi apadrinhada pelo CORECON há dois anos. A parceria permitiu sustentabilidade financeira à entidade proporcionando mais autonomia e independência econômica à instituição. Para o presidente do Conselho, Thales de Souza Campos, a profissão do Economista é necessária no desenvolvimento de organizações e da sociedade: "agraciar esses profissionais que atuam no fomento da sociedade, nas mais variadas escalas de produção, com as Comendas deve motivá-los para que continuem se qualificando e buscando soluções e diagnósticos que vão engrandecer o próprio cabedal de conhecimento quanto a comunidade".

