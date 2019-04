Coreanos pretendem investir R$ 6 bilhões em energia limpa e gerar mil empregos em MS

Campo Grande (MS) – Um consórcio liderado pela coreana Enspire KSB Energy pretende investir US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões) em uma usina fotovoltaica (energia solar) em Anaurilândia – a 372 quilômetros de Campo Grande. O investimento é equivalente a 60% da receita anual do Estado.

Uma comitiva de empresários coreanos e o prefeito Edinho Takazono foram recebidos nesta segunda-feira (29.4), no gabinete, pelo governador Reinaldo Azambuja e por secretários para conversar sobre o assunto. O governador Reinaldo Azambuja afirmou que Mato Grosso do Sul tem total interesse em receber o projeto e destacou as condições favoráveis para a implantação da usina no Estado.

“Mato Grosso do Sul possui uma lei que isenta a geração de energia sustentável do pagamento de compensação ambiental. Só dois estados brasileiros têm essa isenção. E todos os equipamentos importados para a construção estão isentos de ICMS no Estado”, disse.

Reinaldo Azambuja contou ainda que o governo, que é um grande consumidor em Mato Grosso do Sul, tem a intenção de comprar energia limpa.

O CEO da KSB Coreia e da Enspire KSB Energy, Jong Bokpark, destacou a qualidade do investimento. “Já viemos aqui a Mato Grosso do Sul várias vezes e sempre recebemos apoio. Vamos trazer a melhor tecnologia do mundo para esse projeto”.

Recebendo apoio dos governos estadual, municipal e federal, a empresa deverá funcionar em uma área de 18 milhões de metros quadrados, doada pela prefeitura. “É o único estado que vai dar todas as condições para a instalação da usina”, afirmou o prefeito Edinho.

A escolha do município também se deve a alta incidência solar. De acordo com o CEO KSB Brasil, José Vieira, a previsão é de que a obra tenha início em aproximadamente 1 ano e comece a operar em até 48 meses. A energia produzida deverá atender o Brasil. Será o primeiro investimento da empresa coreana no país.

Também participaram da reunião os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar e e Pedro Chaves (Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos), o deputado federal Beto Pereira e vereadores de Anaurilândia.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação.

Fotos: Chico Ribeiro.