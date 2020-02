Cordão da Valu abre o carnaval de Campo Grande 2020 na Esplanada Ferroviária

Campo Grande (MS) – Abrindo a programação do Carnaval 2020, o Cordão da Valu, com seu trio elétrico, animou os foliões, que eram só alegria na tarde deste sábado (22.02), na Esplanada Ferroviária, na esquina das ruas Calógeras e General Melo. A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul deu suporte ao evento em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande por meio de recursos financeiros e apoio estrutural.

O estudante de Administração, Icaro Corrêa, e o estudante de Direito, João Victor Braga, foram fantasiados de garçons, servindo bebidas para as pessoas durante a folia. “O Cordão da Valu já faz parte da nossa cultura. Venho desde os 14 anos”, diz Icaro, que hoje tem 21. “Tem muita animação e companheirismo. É uma comemoração que envolve a cultura de Campo Grande, é muito gratificante ver as pessoas felizes. O legal do carnaval é ter um feriado glorificante, sair da rotina e curtir aqui nas avenidas de Campo Grande. É um carnaval saudável, tem criança, família, todo tipo de pessoas. E agora está bem melhor aqui no Centro, esta região, depois da revitalização da 14”, completa o amigo João Victor.

Lourdes Furlan, 60 anos, dona de casa, moradora há 28 anos na Rua General Melo, casa 40, reuniu os amigos do Crossfit para curtir o carnaval. “Adoro Carnaval, espero que nunca tirem o Cordão da Valu daqui. Teve até um movimento do pessoal daqui da frente para tirar o carnaval daqui, e eu briguei com todo mundo”, diz, animada.

O educador físico Ed Ramos, proprietário da academia onde dona Lourdes pratica atividades físicas, diz que é muito comum no Crossfit se criar uma comunidade, os praticantes se transformam numa família. “E está todo mundo aqui para se divertir. Foi a primeira vez que surgiu a ideia de formar essa ‘galera’ no carnaval. O clima na Valu é legal para se divertir”.

Este é o 14º desfile do bloco independente Cordão da Valu, que foi fundado em dezembro de 2006 e desfilou pela primeira vez em 2007. Os fundadores, o casal Jefferson Contar e Silvana Valu, animaram os foliões durante todo o desfile. “Nós começamos com cerca de cem pessoas, na Rua Rui Barbosa com a Rua da Imprensa. Surgiu da necessidade de Campo Grande ter um cordão independente que saia na hora que a gente quer, não existe disputa, é só alegria. É sempre uma emoção muito grande, uma festa muito bonita”.

Fotos: Daniel Reino e Nivaldo Júnior