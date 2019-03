Cordão da Bola Preta desfila sob chuva para abrir carnaval de rua no Rio

Apesar do sábado chuvoso, uma multidão de foliões se reúne desde cedo na manhã deste sábado para o desfile do Cordão da Bola Preta, no Centro do Rio. O Bola Preta é o mais popular e tradicional bloco de carnaval do Rio - foi fundado em 1918. Tradicionalmente, o bloco reúne mais de um milhão de pessoas pelas ruas do Centro, sempre no sábado de carnaval.

Ao som de tradicionais marchinhas de carnaval e sambas, neste ano, o Bola Preta desfila com a atriz Paolla Oliveira como rainha da bateria. "Desejo que a gente tenha um carnaval de paz, de alegria e de respeito", disse a atriz, que é paulistana, em entrevista ao canal de TV por assinatura GloboNews. "Já fui a outros blocos, mas esse é muito especial", completou.

O carnaval carioca terá desfiles de 498 blocos, incluindo os fins de semana anteriores e posterior à data oficial da folia - isso levando em conta os desfiles autorizados pela prefeitura. Além do Bola Preta desfilam neste sábado Céu na Terra, Escangalha, Empolga às 9, Multibloco, Terreirada Cearense, Barbas, Banda de Ipanema, entre tradicionais e blocos criados na retomada do carnaval de rua do Rio, há cerca de 15 anos.