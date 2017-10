Coral leva alegria a pacientes do Hospital Regional de Ponta Porã

O Hospital Dr. José de Simone Neto (Hospital Regional de Ponta Porã) organizou uma surpresa para colaboradores e pacientes na Semana Nacional do Idoso. Na tarde de quinta-feira (05), um coral composto exclusivamente por mulheres idosas, chamado “Saudade”, alegrou a todos cantando canções clássicas da música regional e também da Música Popular Brasileira, entre elas: Serenata à Ponta Porã, Chalana e Ainda Ontem Chorei de Saudade. As apresentações aconteceram na Capela do Hospital e na Clínica Médica, onde 80% dos pacientes são idosos. O grupo que se apresentou reúne quinze integrantes e o coral faz parte do projeto Conviver de Ponta Porã.

Para o regente e professor, Walmir Quintana, a missão do coral é transmitir alegria e conforto aos corações através da música. “O próprio nome do grupo, Saudade, é uma referência ao que muitas vezes é bom, e deixamos para trás como tantas canções especiais. É o constante resgate dessas melodias que enchem o coração não só de quem já tem mais experiência de vida, mas também os mais novos que precisam cultivar sempre canções que fazem parte da nossa história”, explica. Sobre a vinda ao Hospital, Walmir, conta que é, sem dúvida, uma experiência única, porque foi uma forma de dar mais conforto a esse público que necessita de carinho, e que ouvir música também é benéfico para a saúde.

Elegantes e com laços de cor rosa no pescoço, todas as integrantes transmitiram muita simpatia. Josefina Arlei, de 73 anos, conta que cantar no Hospital e comemorar junto a todos a Semana do Idoso foi como repor as energias. “Canto há oito anos no coral e nas oportunidades que tenho de vir aqui, é como se eu transmitisse toda minha força para essas pessoas”. Já Deidania Amarilha Godoi, de 79 anos, fala que o canto faz bem para o corpo e para a alma. “Dizem que quem canta seus males espanta, e se cantar é bom, imagina para quem ouve. Eu fiquei muito feliz de estarmos aqui, nós ensaiamos e damos o nosso melhor em cada apresentação para que cada um possa sentir algo bom no coração”, diz.

Veja Também

Comentários