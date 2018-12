Corais da UFMS e do Tribunal de Contas do Estado se apresentam no palco da Cidade do Natal

As atrações culturais continuam no palco da Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena. A programação para esta terça-feira, dia 18, inclui a continuação das apresentações de dança, música e teatro do projeto Rede Solidária, que conta com crianças e adolescentes do Bairro Dom Antônio Barbosa e de corais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

O projeto Rede Solidária é quem abre o circuito de atrações, às 18 horas. Depois, às 19h30, quem sobe ao palco são os membros do Coro Feminino da UFMS. O grupo é composto por mulheres com idade acima dos 16 anos. Entre elas estão professoras, técnicas, alunas da universidade e cantoras da comunidade campo-grandense. Em conjunto com o Coro Feminino, o grupo de cantores do PCIU (Projeto Coro Infantojuvenil da Universidade), também entoará canções no palco da Cidade do Natal.

Com vozes de aproximadamente 20 crianças entre seis e 12 anos, o coro teve início em julho de 2013 com a proposta de oferecer educação musical pelo canto. Com o passar dos anos o número de integrantes cresceu e hoje o grupo tem aproximadamente 150 participantes no projeto, que se dividem em demais corais composto por crianças de faixa etária diferentes, indo dos pequenos de apenas cinco anos (PCIUzinho) até o PCIU Master (pais de coralistas).

Na sequência, o Coral do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, regido pela maestrina Reny Graeff Sudbrack, é quem fará o encerramento da programação. O conjunto conta com 28 integrantes entre homens e mulheres e é formado há 25 anos.

Segunda solidária

A segunda-feira foi bastante animada na Cidade do Natal. Cantores sertanejos convidados por Munhoz da dupla com Mariano, como Rapha e Léo, Max Moura e Cristiano , Iris e Tamires, de Sidrolândia, Loubet, Caio e Gabriel e João Carlos, que faz dupla com Savala, montaram uma roda de viola e chamaram o público para participar de uma ação solidária com o intuito de arrecadar brinquedos. O encontro foi espontâneo, com convite feito pelo próprio Munhoz em seu perfil no Instagram.

A violada foi montada bem em frente ao palco da Cidade do Natal e, além dos músicos, foi abrilhantada pelos inúmeros pacotes de presentes que iam chegando, aos poucos, pelas mãos de fãs e amigos. “Essa é nossa grande intenção, arrecadar os brinquedos e levar para crianças”, reforçou Munhoz.

Mariano, parceiro de Munhoz não participou do encontro mas, de Barretos, no interior de São Paulo, mandou recado apoiando a iniciativa do amigo. “Parabéns pela iniciativa, meu parceiro. Vamos levar brinquedos às crianças que precisam de tão pouco para ter um Natal melhor”, disse.