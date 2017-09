Copasul doa alimentos arrecadados no Simpósio para Rede Feminina

Na entrega, estiveram presentes representantes do Setor Agronômico, organizador do Simpósio, e da Rede Feminina / Divulgação

A Copasul mantém em sua essência a preocupação com o desenvolvimento social das comunidades onde está inserida, realizando, entre outras ações, o apoio a projetos e instituições locais. Cumprindo essa atuação, no dia 06 de setembro foram entregues os mais de 400 kg de alimentos arrecadados na inscrição do Simpósio da Soja realizado no dia 30 de agosto em Naviraí. Os alimentos foram repassados à Rede Feminina de Combate ao câncer, que fornece auxílio, como remédios, cestas básicas e encaminhamento para pacientes em tratamento contra o câncer de Naviraí que precisam se deslocar para outros municípios.

Na entrega, estiveram presentes representantes do Setor Agronômico, organizador do Simpósio, e da Rede Feminina. “Esses alimentos vieram na hora certa, no dia 13 de setembro vamos realizar um chá para os pacientes, e nessa oportunidade vamos entregar uma cesta básica para cada um. Prestamos auxílio para 147 pacientes e essa cesta é para a família inteira dessa pessoa. Atendemos crianças, homens e mulheres, sendo que dentre os casos que acompanhamos, nos homens a maior incidência é de casos de câncer de próstata e intestino, nas crianças olhos e leucemia e nas mulheres mama e útero. Agradeço de coração a todos que auxiliaram, porque para nós isso é muito importante, quem doou está nos ajudando a atender quem precisa”, disse a coordenadora Marlene Neme Pereira. A Copasul agradece a todos os participantes do Simpósio da soja que contribuíram nessa arrecadação e estão auxiliando pessoas que realmente precisam!

