Copasul celebra momento histórico: O primeiro bilhão

No setor industrial, por exemplo, a Fiação ampliou a capacidade de produção para 1.000 toneladas de fios por mês e a Fecularia vive um momento de consolidação no mercado - Divulgação

A Copasul, Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense, está vivendo um momento histórico: o faturamento recorde de 1 bilhão de reais, alcançado em novembro de 2017. Isso representa um crescimento de aproximadamente 160% nos últimos 6 anos.

O recorde é resultado de um extenso planejamento, que incluiu aumento de faturamento de indústrias, ampliação da atuação comercial e novos negócios, aliados a força do agronegócio e do produtor rural. Só nessa safra, a Cooperativa teve números recordes, com mais de 16 milhões de sacas recebidas. No setor industrial, por exemplo, a Fiação ampliou a capacidade de produção para 1.000 toneladas de fios por mês e a Fecularia vive um momento de consolidação no mercado, alcançando grandes resultados no faturamento e rentabilidade. Nos últimos dois anos, a Cooperativa passou a estar também em novos municípios, como Nova Andradina e Ivinhema, ampliando sua área de assistência técnica e recebimento de grãos para oito municípios de Mato Grosso do Sul.

"É um momento histórico que alcançamos através do empenho e dedicação dos nossos cooperados, colaboradores, fornecedores, parceiros comerciais e clientes. Essa meta foi estipulada em 2012 pelo nosso então presidente Sakae Kamitani, durante o nosso planejamento estratégico. Não é possível chegar a um objetivo tão audacioso sem a cooperação. Agradecemos nossos associados, colaboradores, fornecedores, clientes e todos que possibilitaram isso", disse Gervásio Kamitani, Presidente da Copasul.