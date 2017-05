Copa Assomasul define classificados para 2ª fase da competição

A 14ª edição da Copa Assomasul de Futebol definiu ontem (6), mais três classificados para a segunda fase da competição, após duelos disputados em Itaquiraí, onde o que o time de Japorã bateu a equipe de Tacuru por 3 a 1 nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo normal, e passou garantiu a vaga. Quem também conseguiu a classificação foram os donos da casa.

No estádio municipal Minertão, o Itaquiraí também ficou no empate sem gols com Tacuru, e levou o jogo para os pênaltis. Na disputa, o resultado foi 3 a 2 para Itaquiraí. Fechando a rodada, Itaquiraí passou por Iguatemi por 2 a 0.

Antes, a equipe de Iguatemi bateu Mundo Novo por 1 a 0, com gol de falta marcado pelo meia-atacante Valdecir, camisa 8. Agora, os três times classificados se juntam a Maracaju, Antônio João e Douradina, que garantiram vaga durante a primeira etapa da competição, uma das maiores do futebol amador da região Centro-Oeste, com 50 equipes.

A próxima fase da Copa Assomasul será realizada no dia 20 de maio mês, em Sidrolândia.

Veja Também

Comentários