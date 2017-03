Coordenadora da Mulher do TJMS divulga campanha e cobra igualdade de gênero

A coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e juíza da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de Campo Grande, Jacqueline Machado, usou a Tribuna, nesta quinta-feira (16), para divulgar a campanha “Mulher Brasileira - Todos Empenhados Contra a Violência”, desenvolvida pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) para mudar a realidade que vitima mulheres todos os dias no Brasil.

“A violência contra a mulher cresce a cada dia. Não podemos aceitar essa igualdade só no papel, na lei, precisamos de igualdade de fato. Precisamos que a mulher possa sair na rua sem medo de ser estuprada, sem medo de ser violada em suas casas. Homens e mulheres têm direitos iguais, sim, e os meninos devem ser educados para não estuprarem as meninas. Precisamos abrir nossos olhos para isso”, alertou a magistrada.

A juíza utilizou a Tribuna da Câmara Municipal a convite da vereadora Dharleng Campos. A campanha desenvolvida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, segundo ela, será desenvolvida durante todo o ano, e não apenas no mês de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

Entre as ações a serem desenvolvidas, está o projeto Mãos Empenhadas Contra a Violência, que irá capacitar profissionais da beleza para identificar mulheres vítimas de violência. “Em alguns casos, elas não conseguem falar com seus familiares. No salão, às vezes, ela consegue retratar essa realidade de violência”, pondera a juíza.

Já o Projeto Atena vai criar grupos de discussões com mulheres vítimas de violência sexual, e a Carreta da Justiça irá aos distritos de Campo Grande com palestras e atrações cultuais, como teatro de rua, para conscientizar a população de combater a violência contra a mulher.

Já no dia 28 de abril, haverá a Caminhada da Mulher Brasileira. O grupo sairá do Fórum da Capital às 16h e seguirá até o Centro Integrado de Justiça, na Rua 26 de Agosto.

Dados alarmantes - Em sua fala, a juíza ainda lembrou dados alarmantes sobre a violência contra a mulher. No Brasil, uma mulher morre a cada 90 minutos vítima de violência doméstica. “A cada uma hora e meia, uma mulher é vitimada pela pessoa que deveria protegê-la”, lamentou.

Mato Grosso do Sul é o quinto estado brasileiro em taxa de feminicídio. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 1,4 milhão de mulheres foram vítimas de espancamento ou estrangulamento no Brasil em 2016. “A cada 11 minutos, uma mulher é espancada no Brasil e um terço das mulheres brasileiras já foi vítima de algum tipo de violência”, revelou.

