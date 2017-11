Coordenador da Ouvidoria do TCE-MS é o novo secretário da Rede de Ouvidorias do Estado

Assembleia Ordinária elegeu o novo Coordenador e Secretário da Rede de Ouvidorias do Estado - Divulgação

O Comitê Permanente da Rede de Ouvidorias de Mato Grosso do Sul realizou, no último dia 23 de novembro, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, a Assembleia Ordinária que elegeu o novo Coordenador e Secretário da Rede de Ouvidorias do Estado. Representando o Ouvidor do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Osmar Jeronymo, o Coordenador da Ouvidoria do TCE-MS, Álvaro Scriptore Filho, participou da reunião e na ocasião, foi eleito, Secretário da Rede de Ouvidorias. Já o Ouvidor Geral da Santa Casa de Campo Grande, Gilton Almeida Silva, foi eleito Coordenador.

O evento contou ainda com a presença do Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional, Olavo Monteiro Mascarenhas e do Ouvidor do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) e Procurador de Justiça, Silas Neiton Gonçalves.

Na oportunidade, o Ouvidor do MPMS citou com relevância o Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional, Olavo Monteiro Mascarenhas, pelo papel que desempenhou no tempo em esteve a frente da Rede de Ouvidorias e ainda destacou a importância do seu trabalho agora em relação à elaboração estratégica do Comitê.

O então eleito Ouvidor Geral da Santa Casa de Campo Grande, Gilton Almeida, também parabenizou o trabalho de Olavo Monteiro Mascarenhas e agradeceu aos participantes por tê-lo escolhido como Coordenador da Rede. “Quero agradecer a oportunidade de poder colocar mais um tijolo nessa obra iniciada pelo Ministério Público Estadual”, afirmou.

Órgãos da Rede - A Rede de Ouvidorias Públicas do MS está composta pelos seguintes órgãos: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso do Sul, Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal da Grande Dourados, Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Auditoria-Geral do Estado/MS, Agência de Regulação de Serviços Públicos/MS, Secretaria de Saúde do Estado/MS, Município de Campo Grande/MS, Município de Chapadão do Sul, Município de Naviraí/MS e o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).